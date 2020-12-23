قيادي بالنصر يحدد بنود الإتفاق بين الكاظمي والوفد الكردي

2020/12/23 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أوضح القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، الأربعاء، 23 كانون الأول، 2020، بنود الاتفاق الاخير الذي جرى مؤخرا بين رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والوفد الكردي، بشأن حل المشاكل العالقة بين الطرفين.

وقال الرديني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الطرفيين اتفقا على الزام الاقليم بتسليم بغداد 250 الف برميل يوميا مع الإيرادات غير النفطية على أن تسلم الاولى رواتب الموظفين في كردستان"، مبينا أن "هذا الاتفاق جرى على أن يتضمن في موازنة 2021 فقط، ولا علاقة بقانون الاقتراض الثاني به".

واضاف أن "كردستان يطالب بغداد بدفع اموال 3 اشهر من مبالغ الاقتراض الثاني الذي اقره مجلس النواب لتغطيه الرواتب، لكن حكومة الكاظمي غير قادرة على تلبية هكذا طلب بسبب الزامها بهذا الأمر ضمن قانون الاقتراض الثاني"، مشيرا إلى أن "الموافقة على هذا الأمر تتطلب تطبيق حكومة الإقليم تعهداتها ازاء الحكومة الاتحادية المتعلقة بالنفط والمنافذ الحدودية".

وبشأن رفع دعوى قضائية ضد الاقليم لاسترداد جميع الاموال التي تسلمها دون وجه حق في السابق دون الايفاء بتعهداته، قال الرديني إن "هذه الخطوة غير مطروحة بالوقت الراهن".

وكان نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، أعلن أمس الثلاثاء، الاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، مبيناً أن حصة إقليم كردستان ستكون 12.67%.

وقال طالباني في مؤتمر صحفي عقده في بغداد وتابعته (بغداد اليوم)، إننا "اتفقنا مع الحكومة الاتحادية حول موازنة 2021، وقد جئنا الى بغداد أيضاً لتطبيق قانون العجز المالي، فنحن لا نعرف حصتنا من قانون تمويل العجز المالي حتى الآن وننتظر إجابة من الحكومة الاتحادية وأن تسلمنا بغداد حصتنا من قانون العجز المالي".

وأضاف أن "هناك تحديات تواجهنا في 2021 علينا جميعا ان نتكاتف لحل هذة الأزمات، وأنا متفاءل جدا ازاء حل جميع المشاكل السياسية والاقتصادية من زاخو الى فاو".

وتابع طالباني أننا "نحن في اقليم كردستان أبدينا استعدانا في سنة 2019 لتسليم الايرادات النفطية، وسلمنا ايرادات النفط للحكومة الاتحادية، وبقي في هذه الثلاثة اشهرأن نسلم الايرادات لكي نستلم مستحقاتنا من قانون العجز المالي".

وبين أن "حواراتنا مستمرة مع بغداد ولم تفشل، والنقاط التي تمت مناقشتها مع الحكومة الاتحادية اصبحت جزء من الموازنة، النسبة المؤية لحصة إقليم كردستان من موازنة 2021، 12.67% وهذه اقل من نسبة 17% التي كانت سابقاً".

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