2020/12/23 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، كريم عليوي، اليوم الاربعاء، الحكومة بالكشف عن اسباب الزيارة الاخيرة لقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، الجنرال كينيث ماكينزي، إلى العاصمة بغداد.

وقال كريم عليوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "زيارة ماكينزي الاخيرة الى العاصمة بغداد، وبهذا التوقيت، تثير الكثير من الشكوك والمخاوف، فربما يريد الضغط على الحكومة العراقية، بشكل أكبر واكثر من اجل عدم اتخاذ اي خطوات حقيقية لاخراج القوات الامريكية من العراق، وهذا ما نخشى منه".

وبين عليوي، ان "الحكومة العراقية والمسوؤلين عليهم كشف الأسباب الحقيقة لهذه الزيارة، كما إن هذا الملف سيطرح بقوة عند استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال الأيام المقبلة".

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أنه "سيتم التشديد على ضرورة الاسراع بجدولة اخراج القوات الأمريكية من العراق، والتي اصبحت عامل عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد".

واجرى قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي جولة في المنطقة، مطلع الاسبوع الجاري، لم يُعلَن عنها مسبقاً زار خلالها العراق.

وصرح قائد القيادة المركزية الأميركية، الأحد، لعدد محدود من الصحافيين "نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا والدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ونحن مستعدون للرد إن اقتضى الأمر" في اشارة الى احتمالية حصول تحرك ايراني مع حلول ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني في 3 كانون الثاني المقبل.

وفي السياق، جرى التكتم على جولة رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى قطر والسعودية والإمارات وأفغانستان الأسبوع الماضي حتى مغادرته المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيطرح على الكاظمي في البرلمان.. نائب يطالب بالكشف عن سبب زيارة ماكينزي لبغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيطرح على الكاظمي في البرلمان.. نائب يطالب بالكشف عن سبب زيارة ماكينزي لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).