حفيد العائلة الملكية بالعراق يتوقع سقوط النظام السياسي الصيف المقبل

2020/12/23 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

رأى السياسي العراقي، الشريف علي بن حسين، الأربعاء، 23 كانون الأول، 2020، أن النظام السياسي الحالي الذي يحكم البلاد سيسقط قبل نهاية فصل الصيف المقبل.

وقال بن حسين في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "النظام السياسي الحالي سيسقط وينهار تماما قبل نهاية الصيف المقبل لأنه فاشل وعاجز عن توفير قوت يوم المواطنين والموظفين".

واضاف أن "الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد في الوقت الحالي تمثل العد التنازلي للنظام السياسي الحالي، والايام المقبلة ستشهد انهيار هذا النظام تماما".

وكان وزير التخطيط، خالد بتال النجم، أكد الاثنين (21 كانون الأول 2020)، ان الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه، ناتجة عن احادية وريعية هذا الاقتصاد.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "النجم ترأس اجتماعاً لخلية المتابعة، الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإعداد التقرير الطوعي الوطني الثاني الذي سيعرض خلال الاجتماع عالي المستوى للأمم المتحدة منتصف العام المقبل".

وأضاف أن "الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه وهي أزمة مركبة، ومتراكمة عبر عقود طويلة من الإخفاقات، ناتجة عن احادية وريعية هذا الاقتصاد، ماجعله يصل إلى طريق مسدود، يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة، لتجاوز الأزمة، عبر التأسيس لسياسات اقتصادية، تساعد على نمو القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر التمويل".

وأشار إلى "التزامات العراق مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذه الالتزامات تلقي التزامات مهمة على جميع قطاعات الدولة، الحكومية منها والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والاعلام"، لافتاً إلى "دور الوزارات القطاعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل أساسًا للإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تحقيقه".

ودعا النجم، إلى "اعتماد معايير التنمية المستدامة في إنشاء المجمعات السكنية، والتي تعتمد عمليات العزل الحراري، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، مع الاستمرار بتوعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك للطاقة بنحو عام".

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