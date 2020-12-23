حكومة كردستان تقرر تعطيل الدوام لمدة أسبوع

2020/12/23 | 17:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع، بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.وذكرت حكومة الاقليم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجلس وزراء إقليم كردستان قدم وبمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، خالص التهاني والتبريكات إلى شعب كردستان ولا سيما الإخوة والأخوات …

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