التعليم تعلن استمرار التقديم الى استمارة القبول في الجامعات الأهلية لغاية الثلاثاء المقبل

2020/12/23 | 17:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار التقديم الى استمارة القبول في الجامعات والكليات الأهلية حتى الثلاثاء المقبل.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة التعليم تعلن استمرار التقديم الى استمارة القبول في الجامعات والكليات الأهلية الى غاية يوم الثلاثاء المقبل 2020/12/29”.وأكدت الوزارة، أن “التقديم والتنافس والقبول يكون …

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