الزراعة تشدد على منع دخول المحاصيل الممنوعة من الاستيراد وفق روزنامتها

2020/12/23 | 17:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعت وزارة الزراعة، الى تشديد الاجراءات من قبل هيأة المنافذ الحدودية والكمارك ومن كافة المنافذ العراقية، بمنع دخول المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد وفق الروزنامة الزراعية لوفرتها محليا.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوزارة ورغم كل الجهود التي تقوم بها لدعم الفلاحين والمزارعين …

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