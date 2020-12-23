مواطنون يحتجون امام وزارة المالية لرفض قرار رفع سعر صرف الدولار

2020/12/23 | 17:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / احتشد عشرات المواطنين امام مبنى وزارة المالية في بغداد ، احتجاجا على ارتفاع اسعار صرف الدولار والسلع الغذائية في السوق المحلية ، بسبب قرار زيادة سعر صرف الدولار امام الدينـار .وطالب المحتجون ، وزارة المالية بالتراجع عن قرار رفع سعر الدولار والحفاظ على قوت المواطنين وعوائلهم ./انتهى5

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