2020/12/23 | 17:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/ اعلن رئيس بلدية قضاء سيد صادق نابرد حسن استقالته من منصبه لعدم تجاوب حكومة الاقليم مع مطالب القضاء.وقال رئيس بلدية المستقيل، المنتمي الى الاتحاد الاسلامي الكردستاني ، في مؤتمر صحفي ، انه يعلن الاستقالة من منصبه كرئيس لبلدية سيد صادق، مبينا :" اان حكومة الاقليم لم توفر التخصيصات المالية الكافية للقضاء، لذلك فان المشاريع الخدمية ليست بالمستوى المطلوب".وكانت بلدة سيد صادق التابعة لمحافظة السليمانية شهدت في الآونة الاخيرة تظاهرات واسعة ، احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية وتأخير صرف رواتب الموظفين./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس بلدية سيد صادق يعلن استقالته من منصبه لعدم تجاوب حكومة الاقليم مع مطالب البلدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس بلدية سيد صادق يعلن استقالته من منصبه لعدم تجاوب حكومة الاقليم مع مطالب البلدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).