2020/12/23 | 17:47 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت عملية للجيش العراقي عن مقتل قيادي في داعش والقبض على آخرين في أبو غريب.

إلى ذلك، أنطلقت صفارات الإنذار في السفارة الأميركية وسط بغداد، ولم تبين السلطات الأمنية العراقية ولا السفارة ماهو سبب إنطلاق الصافرات.

ويذكر أن السفارة الأميركية شهدت عشرات الهجمات بصواريخ الكاتيوشا خلال السنة الماضية من قبل ميليشيا مسلحة تسمي نفسها بخلية الكاتيوشا.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق، إن إجراءات أمنية غير مسبوقة فُرضت على السفارة الأميركية في بغداد تحسبا لهجمات عنيفة قد تشنّها جهات مسلحة ومعروفة ومدعومة مباشرة من الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف المسؤول أن التدابير الأمنية التي جرى تطبيقها على السفارة الأميركية في بغداد ومحيطها فرضت على السفير الأميركي ماثيو تولير وفريق مكتبه مغادرة مقرات السفارة لأسباب تتعلق بأمنه وسلامة الموظفين والدبلوماسيين المتبقين في السفارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراقي يصفي قيادياً داعشياً ويقبض على آخرين في أبوغريب) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش العراقي يصفي قيادياً داعشياً ويقبض على آخرين في أبوغريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).