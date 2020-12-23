في ذكرى استشهاد قادة النصر.. هذا ماطلبته كتلة نيابية من الكاظمي

2020/12/23 | 17:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي، الاربعاء، موقف الحكومة العراقية الذي وصفه بالخجول ازاء عدم تنفيذ قرار البرلمان بجدولة انسحاب القوات ا...

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