بالفيديو.. الآلاف من اهالي بغداد يتظاهرون امام وزارة المالية

2020/12/23 | 17:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الآلاف من اهالي بغداد يتظاهرون امام وزارة المالية وسط بغداد مرددين شعارات ضد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق على خلفية إرتفاع سعر الدولار مقابل الدين...

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