إزاحة منظومة الفساد في لبنان كأولوية! - فؤاد سلامة

2020/12/23 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_سلامة تتفق غالبية القوى التغييرية في لبنان على أن إزاحة منظومة / منظومات الفساد والمحاصصة تشكل اليوم أولى الأولويات لهم، وهدفاً لا يفوقه أهمية هدف آخر.



وأنه من أجل فتح أفق قيام دولة حديثة، دولة الحق والقانون، دولة المواطنة ورفاهية المواطن، لا بد من تأمين انتقال للسلطة من نادي أمراء الحرب والمال إلى جيل جديد متشبع بقيم الحداثة والعدالة.البعض يقول إن الأولوية اليوم هي للقضاء بوسيلة الضغط الشعبي من أجل ......





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