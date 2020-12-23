استذكار لجانب من أحداث شهر آذار الماضي

2020/12/23 | 17:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يستعرض "ناس"، حصاداً موجزاً لأبرز الأحداث التي شهدها العام 2020.

وأدناه جانب من أبرز الأحداث التي شهدها شهر آذار/ مارس من العام الحالي:

المكلّف ينسحب!

في أولى ساعات الثاني من آذار 2020، أعلن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، انسحابه من مهمه تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، على وقع الاخفاق في تمرير تشكيلته الوزارية.

وأرسل رسالة إلى رئيس الجمهورية، جاء فيها: اسمح لي ان أرفع لمقام فخامتكم اعتذاري عن التكليف راجياً تفضلكم بقبولها و هنا رسالتي الى السادة النواب الأعزاء شكرا لمن وقف و ساندني بدون ان يطالب بمناصب.

رسالة "غياب" من عبدالمهدي

في الثاني من آذار، وجّه رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، طالب فيها بحل مجلس النواب، كما أعلن اتخاذه قرار "الغياب الطوعي"، مقترحاً تحديد الرابع من كانون الأول 2020 موعداً للانتخابات المبكرة، والتي اقترح أيضاً أن تجرى بصندوقي اقتراع.

كورونا يقتحم الإقليم

في الثاني من آذار أيضاً، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، تسجيل 5 إصابات بفيروس "كورونا" في مدينة السليمانية، لأشخاص من عائلة واحدة كانوا في زيارة إلى إيران.

توجيه للمدارس العراقية

في الثالث من آذار، أصدرت وزارة التربية، جملة من التوجيهات لإدارات المدارس طالبة منهم استمرار الدوام لتسهيل مهمة تعفيرها وتعقيمها من قبل الفرق الصحية للوقاية من فيروس "كورونا"، للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس بين التلاميذ والطلبة قبل بدء الفصل الثاني من السنة الدراسية".

أول ضحية بكورونا في العراق

في الرابع من آذار، سجل العراق أول حالة وفاة بالفيروس الوبائي، إذ توفي رجل دين مُسِن، أعلنت صحة السليمانية إصابته بفيروس "كورونا".

ترحيل "أطفال داعش"

في الرابع من آذار، أعلنت الخارجية العراقية، ترحيل 82 طفلاً من أطفال عناصر تنظيم داعش إلى آذربيجان، كانوا مُودَعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل القضاء العراقيّ لانتمائهنّ إلى التنظيم.

أول ضحايا كورونا من النساء

في الرابع من آذار، اعلنت وزارة الصحة والبيئة، وفاة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة بغداد كانت تعاني من اعتلالات مناعية، لتكون بذلك حالة الوفاة الثانية التي يسجلها العراق.



وبعد ذلك بساعات قليلة أعلن عن تسجيل حالة الوفاة الثالثة لشخص يبلغ من العمر 65 عاما في بغداد أيضاً.

الفيروس يصل أربيل

في السادس من آذار، أعلنت حكومة إقليم كردستان، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.

نداء من الصحة العالمية

في السابع من آذار، ناشدت منظمة الصحة العالمية، العراق بانهاء التجمعات الدينية لتفادي تفشي فيورس كورونا على مستوى واسع.

احتجاز ملوك وأُمراء!

في السابع من آذار أيضاً، أفادت رويترز بأن المملكة العربية السعودية، احتجزت عدداً من كبار افراد الاسرة الحاكمة بتهم فساد.

قتلى أميركيون بعملية "جَـبَلية"

في التاسع من آذار، أعلن التحالف الدولي، مقتل جنديين امريكيين وعناصر من قوات الامن العراقية شمال العراق.

وقال التحالف ان عضويين من الخدمة الامريكية قُتلا على ايدي "قوات العدو"، اثناء تقديم المشورة ومرافقة قوات الامن العراقية، خلال مهمة في منطقة جبلية شمالي العراق".

كورونا يعطّل الدوام الرسمي

في التاسع من آذار، قرر إقليم كردستان تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات كافة، باستثناء دوائر الصحة والأجهزة الأمنية، ولمدة أسبوعين حينذاك، خشية تفشي كورونا.

فتوى من المرجع السيستاني

في العاشر من آذار، أصدر المرجع الديني علي السيستاني، حكماً شرعيا حول إقامة صلاة الجماعة في ظل انتشار فيروس كورونا،

وقال ما نصّه: "حيثما مُنعت مثل هذه التجمعات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، فيجب الالتزام بهذا المنع وأخذه محمل الجد".

ولم تقم المرجعية العليا في العراق صلاة الجمعة في (5 آذار) للمرة الأولى منذ 2003، خشية انتشار فيروس كورونا المستجد.



وخوفاً من تفشّي مرض كوفيد-19.

إغلاق تام في الإقليم

في الحادي عشر من آذار، اصدر اقليم كردستان، قرارا يقضي بايقاف التنقلات مع باقي المحافظات العراقية لمدة 10 ايام، وامهل مواطنيه في ايران 5 ايام للعودة ، وذلك كاجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

قرارات مشددة من ترامب

في الثاني عشر من آذار، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مجموعة قرارات لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، أبرزها منع السفر من وإلى الدول الأوروبية لمدة 30 يوما، فضلا عن إجراءات اقتصادية أخرى تتعلق بالخفض الضريبي لمواجهة تأثير الفيروس على الاقتصاد، وتخصيص أكثر من 8 مليارات لمواجهة الوضع.

كرة القدم تنال نصيبها!

في اليوم نفسه، قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إيقاف مباريات الدوري إلى إشعار آخر، بعد تفشي فيروس "كورونا" في قارة أوروبا.

قصف أميركي على مقار أمنية

في الثالث عشر من آذار، أكدت خلية الإعلام الأمني أن قصفا أميركيا استهدف مقاراً للقوات المسلحة، ومقارا للجيش والحشد في مناطق (جرف النصر، المسيب، النجف، الاسكندرية).



وأفادت مصادر محلية في محافظة كربلاء بمقتل عامل في مشروع مطار كربلاء (قيد الإنشاء) بنيران القصف الأميركي الذي طال عدداً من مقار الفصائل في بابل.

موقف "روتيني" من الخارجية

في الثالث عشر من آذار، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها استدعت سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى بغداد بعد "الاعتداء" الأميركي الأخير.

قرارات جديدة

في الثالث عشر من آذار، اصدرت لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020، ، مجموعة من القرارات لمواجهة تفشي كورونا، من بينها منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة، ومنع التنقل بين المحافظات لمدة عشرة أيام باستثناء الحالات الطارئة والتبادل التجاري وتنقل الموظفين، وايقاف دخول الوافدين غير العراقيين من دولة قطر والمانيا ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية، بالإضافة الى الدول التي منع السفر اليها في القرارات السابقة.

حظر التجوال المشدّد

في الثالث عشر من آذار، فرضت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، حظراً على التجوال في مدينتي أربيل والسليمانية لمدة يومين بعد ان اعلنت منظمة الصحة العالمية مرض كورونا وباءً عالمياً .

"مرصد كورونا العراق"

في الثالث عشر من آذار، وفي ظل أجواء الذعر التي تسبب بها تداخل الأرقام وتناقل الشائعات، وانطلاقاً من مسؤولية الصحافة في تحرّي ونشر الحقائق كأحدى الوظائف الرئيسة للعمل الصحفي، أطلق موقع "ناس نيوز"، "مرصد كورونا العراق" والذي يقدم تحديثات يومية وفورية لتطورات إصابات فايروس كورونا في العراق.

ويقدم المرصد الإحصاءات الدقيقة بناءً على الأرقام التي يجمعها من المصادر الرسمية في خلايا الأزمة ومديريات الصحة في المحافظات وإقليم كردستان، فضلاً عن أرقام وزارة الصحة الاتحادية، وهو مستمر حتى يومنا هذا.

عشرات الصواريخ على التاجي

في الرابع عشر من آذار،اكد المتحدث باسم التحالف الدولي، مايلز كاجينز، سقوط 25 صاروخا على معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد، أدت إلى إصابة ثلاثة جنود أميركيين، وأن تحقيقاً وتقييما فُتحا بعد القصف.

الحظر يبدأ في بغداد

في الخامس عشر من آذار، فرضت خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمواجهة "كورونا"، حظراً على التجوال في بغداد، وعلّقت الرحلات الجوية، مع إيقاف حركة التنقل بين المحافظات، وتقديم سعات إنترنت مجانية، وخولت المحافظين صلاحية فرض الحظر الشامل في محافظاتهم.

مكلفٌ ثانٍ بتشكيل الحكومة

في السابع عشر من آذار، كلّف رئيس الجمهورية برهم صالح، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة.



وجرت مراسم التكليف بحضور عدة شخصيات سياسية وقضائية.

موقف من ساحة الاحتجاج

في اليوم نفسه، عبّر معتصمو ساحة التحرير وسط بغداد، عن رفضهم تكليف النائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الانتقالية، متهمين المكلف بـ"سرقة 250 مليار دولار"، بالإضافة الى رفع عبارات "مرفوض من ساحات الاعتصام"، و "مرفوض من قبل الشعب ".

وزير يعتزل السياسة

في الثامن عشر من آذار، أعلن وزير التعليم العالي في حكومة عادل عبدالمهدي، قصي السهيل، ترك العمل السياسي "نهائياً" بعد موعد تسليم حقيبته الوزارية إلى الحكومة الجديدة، وقال "سأترك العمل السياسي نهائياً وأعود الى وظيفتي الاكاديمية".

"الفيروس الصيني"!

في الثامن عشر من آذار، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصف فيروس "كورونا" بـ"الفيروس الصيني"، فيما كشف عن إحراز تقدم في تجربة لقاح الفيروس داخل الولايات المتحدة.

انسحاب من القواعد

في العشرين من آذار، عزا التحالف الدولي سبب انسحاب القوات الأميريكية من قاعدة القائم، الى أن القوات الأمنية العراقية خرجت من حربها ضد داعش منتصرة، مبيناً ان التحالف قام بنقل قواته من المقرات الصغيرة إلى مقراته الأكبر، وكان الانسحاب من قاعدة القائم ضمن تلك الخطة.

نصائح من المرجع الأعلى

في الثالث والعشرين من آذار،وجّه المرجع الديني الأعلى علي السستاني، نصائح بشأن التصدي لفيروس كورونا وتدارك الأزمة في البلاد.

وجاء في رد على عدة اسئلة واستفسارات وجهت له، إن "من يخـشى أن تنتقل اليه العدوى نتيجة للملامسة أو الاختلاط فيتضرر به ضرراً بليغاً ولو دون الموت يلزمه التجنب عن ذلك، إلا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ـ كالتعقيم واستخدام الكمامة المناسبة والكفوف الطبية ـ بحيث يطمئن معها بعدم إصابته بالمرض، وإذا لم يتقيد برعاية ما ذكر وإصابه ما كان يخاف منه فلن يكون معذوراً في ذلك شرعاً".

وفاة "سوهرابي"

في الخامس والعشرين من آذار، أعلنت إيران وفاة أفلاطون سوهرابي رئيس الجمعية الزرادشتية في مدينة شيراز، مركز محافظة فارس جنوب غرب البلاد، بسبب فيروس كورونا.

منحة أميركية لبغداد

في الخامس والعشرين من آذار، أعلنت السفارة الأميركية لدى بغداد، تقديم واشنطن مساعدة بقيمة 670 الف دولار إلى العراق دعماً لجهوده في احتواء فيروس "كورونا" ومنع تفشيه في المدن.



وقالت :"ستقدم هذه الأموال إلى منظمة الصحة العالمية لدعم جاهزية العراق واستجابتة لفيروس كورونا".

تقليص الاستثناء

في السادس والعشرين من آذار، قلّصت الولايات المتحدة الأميركية، مدة الاستثناء الممنوح للعراق من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بشأن استيراد الكهرباء والغاز.



وأبلغت رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي بأن وزير الخارجية مايك بومبيو وقع استثناءً جديداً بلغ 30 يوما فقط.

انسحاب آخر

في اليوم نفسه، اعلن التحالف الدولي في العراق، تسليمه قاعدة القيارة الجوية الى قوات الأمن العراقية ، مبيناً انه "سيعمل من مواقع أقل ولكنه سيُواصل التزامه بدعم الشركاء في قتالهم ضد داعش".

حصيلة كورونا تتنامى!

في الثامن والعشرين من آيار،اعلنت وزارة الصحة والبيئة، تجاوز حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حاجز ٥٠٠ إصابة.



ومجموع وفيات بلغ: ،٤٢ ومجموع حالات شفاء تام بلغت: ١٣١.

كما تم الإعلان عن وفاة أول عراقية مقيمة في النرويج بالفيروس.

ثالث انسحاب

في التاسع والعشرين من آذار، اعلنت قيادة العمليات المشتركة، إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل معسكر K1 في محافظة كركوك، جاء بعد انسحاب التحالف الدولي منه وفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية.

عفو عن سجناء

في التاسع والعشرين من آذار، اصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها الأول، عددا من القرارات للحد من انتشار فيروس كورونا من ضمنها دراسة وبحث قرار العفو العام للسجناء.

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