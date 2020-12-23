الزراعة تطالب المنافذ والجمارك بمنع دخول المحاصيل الزراعية الممنوعة من الإستيراد

2020/12/23 | 17:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طالبت وزارة الزراعة، الأربعاء، هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للجمارك في العراق، بمنع دخول المحاصيل الممنوعة من الاستيراد وفق الروزنامة الزراعية.

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