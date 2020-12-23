2020/12/23 | 18:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / كشف تحالف /الفتح/ عن اتفاق رؤساء وقادة الكتل السياسيـة على المضي بحملة جمع تواقيع لعقد جلسة طارئة يستضاف فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري لمناقشة تداعيات قرار رفع سعر صرف الدولار امام الدينار .وذكر النائب عن التحالف حامد الموسوي ، ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / " تم جمع تواقيع من رؤساء الكتل واعضاء اللجان النيابية كافة لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ، في جلسة استثنائيـة على خلفية قرار رفع سعر صرف الدولار وتعويم العملـة العراقية ".واضاف ان " حملة جمع التواقيع لاتزال مستمرة حتى الان وعدد النواب الموقعين في تزايد ، كما تم اشعار رؤساء الكتل النيابية كافة لعرض الطلب على رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد عقد الجلسة الطارئة ، وابلاغ مكتب رئيس الوزراء من قبل هيئة الرئاسة بموعد الحضور الى البرلمان "، مبينا انه " في حال رفض رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي حضور الاستضافة امام البرلمان ، هناك اتفاق بين رؤساء الكتل والنواب على تحويل حزمة التواقيع الى طلب استجواب رسمي ".واطلق نواب كتل مختلفة ، مساء ليلة الاحد الماضي ، حملة جمع تواقيع عبر المنصة الالكترونية الرسمية لموقع مجلس النواب تتضمن دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة ( استثنائية ) ظهر اليوم الاربعاء بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي ، ومحافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري.وبلغ عدد الموقعيـن حتى مساء امس الثلاثاء 123 نائبا، لاجل دعوة رئاسة البرلمان الى عقد جلسة استثنائية ظهر اليوم الاربعاء لمناقشة تداعيات قرار زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح لـ/ نينا / : حملة جمع التواقيع مستمرة واتفاق نيابي على الاستجواب اذا رفض الكاظمي حضور الاستضافـة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح لـ/ نينا / : حملة جمع التواقيع مستمرة واتفاق نيابي على الاستجواب اذا رفض الكاظمي حضور الاستضافـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).