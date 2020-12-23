فريق شهربان يفوز على مصافي الوسط ضمن دوري كرة الصالات

2020/12/23 | 18:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / حقق فريق شهربان فوزا كبيرا على فريق مصافي الوسط ، بخمسة اهداف مقابل اربعة ، في مباراة جرت بينهما في القاعة الرياضية في المقدادية ضمن تصفيات الدوري الممتاز بكرة الصالات .وقال ليث الكروي عضو الهيئة الادارية لنادي شهربان لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان فريق شهربان لعب بمستوى عال اعاد الروح للاعبين بعد ان مني بخسارات في المباريات السابقة ".وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده الى / 8 / نقاط بالمركز التاسع ./انتهى

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