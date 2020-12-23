العراق.. برهم صالح يستقبل رئيس هيأة الحشد الشعبي

2020/12/23 | 18:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء 23 كانون الأول 2020 في قصر السلام ببغداد، رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض....

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