2020/12/23 | 18:18 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمس محافظات تعطل الدوام الرسمي بمناسبة أعياد رأس السنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/23 | 18:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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