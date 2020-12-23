مرور كردستان يكشف حصيلة غير متوقعة لحوادث ومخالفات 2020

2020/12/23 | 18:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت مديرية العامة لمرور اقليم كردستان، الاربعاء، عن حصيلة غير متوقعة لحوداث السير في 2020.وقال المتحدث باسم المديرية اسعد ملا كريم، في تصريح صحفي، ان “عدد الحوادث المسجلة في الاقليم للفترة من 2020/1/1 الى 2020/11/31 بلغت الفان و699 حادثا مروريا، نجم عنها وفاة 409 مواطن واصابة 4 آلاف و380 آخرين”.واضاف، ان “خلال الفترة ذاتها تسم تحرير مليون و307 الف و814 مخالفة مرورية اغلبها تمثل تجاوز السرعة المحددة والوقوف في اماكن ممنوعة وعدم ارتداء حزام الامان واستخدام الهاتف المحمول (الموبايل) اثناء القيادة بالاضافة الى عدم الالتزام بالاشارات الضوئية”.واشار المتحدث باسم المديرية العامة لمرور الاقليم، الى ان “عدد […]

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