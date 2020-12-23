2020/12/23 | 18:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، كلا من رئيس هيأة النزاهة القاضي علاء جواد حميد، ونائب رئيس هيأة الادعاء العام ومدير عام الاسترداد في هيأة النزاهة ومدير عام التحقيقات في الهيأة.وفي مستهل اللقاء أكد رئيس الجمهورية على “الدور الهام الذي تضطلع به هيأة النزاهة والادعاء العام في مكافحة الفساد وغسيل الاموال واسترداد الاموال العراقية المهربة، وبالتكامل مع باقي الدوائر ذات العلاقة”، مشيراً إلى أن “الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية”.ولفت إلى “خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يؤكد ضرورة استرداد الأموال المنهوبة وغلق منافذ الفساد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد ضرورة استرداد الأموال المنهوبة وغلق منافذ الفساد) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد ضرورة استرداد الأموال المنهوبة وغلق منافذ الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).