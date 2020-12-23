بوتين يعلق على تغيير القيادة في الولايات المتحدة

2020/12/23 | 18:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يعتقد أنه مع تغيير القيادة في الولايات المتحدة، سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا.

وأضاف الرئيس بوتين، اليوم الأربعاء خلال اجتماع مشترك، لمجلس الدولة ومجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: “سيكون الأمر كالمعتاد”، يجب توقع العمل في الاقتصاد، وفي المجال الدفاعي وبالتالي تنظيمه بالشكل المطلوب”.

وتابع الرئيس بوتين: “والآن، حول القول إن القيادة في الولايات المتحدة تتغير وسيصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا.



لا أعتقد أن الأمر، سيكون كالمعتاد.



لا ينبغي لنا أن نسترشد بذلك.



يجب أن نفهم أين توجد لدينا بعض الصعوبات والتهديدات، وحتما يجب التنبؤ مسبقا وهيكلة عملنا بشكل مناسب في الاقتصاد، وفي مجال زيادة قدرتنا الدفاعية”.



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