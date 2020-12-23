المالية النيابية: يحق للبرلمان رد الموازنة المليئة بالاشكاليات للحكومة قبل القراءة

2020/12/23 | 18:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، احقية البرلمان برفض موازنة 2021 قبل القراءة من حيث المبدأ واعادتها الى مجلس الوزراء، مبينة ان الموازنة مليئة بالمغالطات والاشكالات

وقال عضو اللجنة المالية شيروان ميرزا لـ/المعلومة/ ان “مجلس النواب يمتلك صلاحية المناقلة بين الابواب الخاصة بالموازنة وله الحق قانونيا التخفيض بالإنفاق”.

واضاف ان “الدستور وقانون الادارة المالية يتيح للمجلس اعادة الموازنة الى الحكومة ورفضها من حيث المبدأ قبل قراءتها لإعادة النظر لها”.

واوضح ميرزا ان “الاشكاليات في الموازنة مثيرة وغريبة”، لافتا الى ان “الحكومة تتحدث عن عجز وعن تخفيض برواتب الموظفين ومن باب اخر هناك تضخم بالاتفاق في ابواب اخرى”.

واوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، امكانية رفض قرار مجلس الوزراء المتعلق بفرض الضريبة على الراتب الكلي للموظفين.انتهى25و

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