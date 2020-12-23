بالصور.. انتشار أمني في الكرادة

2020/12/23 | 18:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانتشار القوات الأمنية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية انتشرت في منطقة الكرادة، ونصبت نقاط تفتيش في شوارعها".ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

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