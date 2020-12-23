حكومة كردستان تقدم طلباً إلى واشنطن بإرسال قوات إلى حدود الإقليم

2020/12/23 | 18:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، الأربعاء، تقديم حكومته طلبا إلى الولايات المتحدة الأميركية بإرسال قوات إلى الحدود بين إقليم كردستان وكردستان سوريا.

وقال عادل في مؤتمر صحفي تابعه "ناس"، (23 كانون الأول 2020)، إن "حكومة إقليم كردستان طلبت رسمياً من أميركا إرسال قوات إلى الحدود بين إقليم كردستان وكردستان سوريا لإظهار حسن نية إقليم كردستان بأنه لا يريد الحرب، ولحماية الحدود بصورة أفضل".

ويوم أمس، هاتف وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وبحثا جملة من الملفات الأمنية.

وذكر بيان صادر لوزارة الخارجية الأميركية تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الأول 2020)، إن "وزير الخارجية مايك بومبيو، تحدث مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وأعرب الوزير عن تقديره للجهود التي تبذلها حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان للتوصّل إلى اتفاق بشأن الميزانية وشجّع جميع الأطراف على الاستمرار في الالتزام بتحقيق نتيجة عادلة للطرفين".

وتابع، "كما ناقش الوزير ورئيس الوزراء بارزاني التحديات الأمنية الإقليمية، وخفض التصعيد على الحدود، والحاجة إلى تعاون وثيق ومستمر بين التحالف والولايات المتحدة وحكومة العراق وحكومة إقليم كردستان".

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