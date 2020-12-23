نفط ميسان يكسب نقاط الديربي النفطي

2020/12/23 | 18:23 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق نادي نفط ميسان فوزاً ثميناً من ارض ملعب الشعب الدولي على فريق النفط بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز , بعد ان كان متأخراً في النتيجة عاد ابناء رزاق فرحان الى محافظة ميسان وفي جعبتهم ثلاث نقاط والتواجد كثالث لترتيب اندية الدوري.

افتتح نادي النفط النتيجة مبكراً عن طريق اللاعب بيار ابوبكر في الدقيقة (4) بعد تمريرة عرضية من اللاعب موسى عدنان , نفط ميسان لم يبقى متفرجاٍ فحاول اكثر من مرة حتى تمكن من تسجيل التعادل برأسية اللاعب اكرم رحيم عند الدقيقة (33) من المباراة, اللاعب الواعد موسى عدنان لم يرضى ان تنتهي اللعبة دون ان يضع بصمته فسجل هدف النفط الثاني في الدقيقة (54) , قبل ان يعدل كرار علي النتيجة لفرسان المملكة في الدقيقة (78), وبينما تلفظ المباراة انفاسها الاخيرة باغت لاعب نفط ميسان علي حلو الجميع وارتقى ليسجل الهدف الثالث لفريقه برأسية صعبت على الحارس نور صبري ولم يتمكن من صدها في الدقيقة (88)

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نفط ميسان الى 17 نقطة في المركز الثالث , بينما تراجع النفط الى المركز 12 بـرصيد 12 نقطة.

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