البابا ذو الخف الأحمر - حسن مدن

2020/12/23 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن العبارة أعلاه هي عنوان قصة للكاتبة الأمريكية باتريشيا هايسميث، والقصة منشورة بالعربية ضمن كتاب "نزهة في فناء البيت الأبيض" الذي هو عبارة عن مجموعة قصصية للكاتبة ترجمها علي مدن وصدرت عن دار "اقرأني" بأبوظبي .الكاتبة توفيت عام ،1995 والمجموعة القصصية المشار إليها تدور تحديداً حول فترة صعود اليمين الأمريكي بقيادة رونالد ريغان، لذا يمكن النظر إلى قصة الخف الأحمر كنبوءة .



كان بابا الفاتيكان فتر ......





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