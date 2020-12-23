بريطانيا تطلق “تحذيرات مقلقة” وجديدة تخص سلالة كورونا الجديدة

2020/12/23 | 18:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأربعاء، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة.

وقال هانكوك إن المزيد من المناطق في إنجلترا ستخضع لأعلى مستوى من قيود فيروس كورونا في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور.

وأضاف هانكوك أنه اعتبارا من 26 ديسمبر، ستنضم مناطق كبيرة في جنوب إنجلترا إلى لندن والمناطق المجاورة ضمن المستوى الرابع من الإجراءات مع قيود مماثلة لتلك المفروضة في الإغلاق.

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