افتتاح معرض مشترك لفناني كرميان

2020/12/23 | 18:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح معرض لعدد من فناني حدود كرميان اليوم الاربعاء 23/12/2020 بحضور المشرف على ادارة كرميان جلال نوري، من قبل القسم التشكيلي في المديرية العامة للثقافة والفنون في كرميان.

واحتضن المعرض 25 لوحة لاحد عشر فنانا مشاركا.

وشكر نوري خلال افتتاح المعرض الفنانين المشاركين، متمنيا النجاح لهم، مؤكدا، ان ادارة كرميان دائما مع مساعدة ودعم الفنانين في الاعمال والمشاريع الفنية.

PUKmedia تصوير: كاوه جاسم

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