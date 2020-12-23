جوتيار عادل: الحكومة الاتحادية تعهدت بارسال رواتب الموظفين

2020/12/23 | 18:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، اليوم الاربعاء، ان حكومتي الاقليم وبغداد اتفقا على الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021، مبينا ان الحكومة الاتحادية تعهدت بارسال رواتب موظفي الاقليم قبل نهاية العام الحالي.

وقال عادل خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس وزراء اقليم كوردستان، ان الاقليم وبغداد توصلا الى اتفاق حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021، مبينا ان الاقليم بانتظار بغداد لارسال حصته من مستحقاته المالية في قانون العجز المالي قبل انتهاء العام الحالي، وكذلك ارسال رواتب الموظفين خلال الفترة نفسها.

وأضاف: ان حكومة اقليم كوردستان ترغب ان يكون الامم المتحدة كطرف ثالث وشاهد في المباحثات بين الاقليم وبغداد، معللا ، ان حكومة الاقليم ملتزم بالشروط الواردة في الدستور وانه مستعد لتطبيقه ولديه النية للاتفاق مع مع بغداد.

واشار المتحدث باسم حكومة الاقليم الى، انه وخلال العام المقبل سيتم اعادة تنظيم الايرادات في حكومة اقليم كوردستان وارسال مشروع قانون الموازنة 2021 الى برلمان كوردستان، لافتا الى ان حصة الاقليم من تلك الموازنة تبلغ 12.67% وان الاقليم بانتظار المصادقة على مشروع القانون من قبل مجلس النواب وفق ما تم الاتفاق عليه مع بغداد، موضحا في حال لم يتم المصادقة على الموازنة بشكله الحالي سيكون هنالك كلام آخر لنا.

وحول مسألة توزيع رواتب موظفي الاقليم، أوضح عادل، ان الحكومة الاتحادية خلال فترة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، ارسلت 8 رواتب الى الاقليم، منوها ان حكومة الاقليم طالبت بارسال 6 رواتب اخرى.

وحول بدء العملية التعليمية والتربوية في اقليم كوردستان، بيّن المتحدث باسم حكومة الاقليم، ان وزارتي الصحة والتخطيط هيأتا خطتين لهذا الغرض، وان اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا ستعقد اجتماعا يوم الـ 7 من شهر كانون الثاني 2021 لاصدار قرار حول بدء العملية التعليمية وترفع توصية الى مجلس الوزراء لاصدار قرار نهائي حوله.

PUKmedia خاص

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