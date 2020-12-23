الحلي: من واجبات حقوق الانسان الدفاع عن حقوق المستهلك

2020/12/23 | 18:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد الأمين العام لمؤسسة حقوق الإنسان في العراق وليد الحلي ، ان حقوق المستهلك تتمثل في حقه بالأمان وضمان العيش في بيئة سليمة وصحية خالية من التلوث، وفي الحصول على المعلومات الصحيحة للمنتج الغذائي والطبي والصناعي وغيره، والاختيار والتعويض عند الضرر أو الاختلاف في المواصفات، وهذه الحقوق تؤثر على صحة المواطن وإنتاجه وتطوره الذي يدعم الوضع الاقتصادي والصحي والبيئي للبلاد.

وقال الحلي في البحث العلمي المعنون “الاهتمام بحقوق المستهلك واجبنا للدفاع عن حقوق الانسان” والذي ألقاه صباح اليوم في “المؤتمر الافتراضي الدولي الأول لبحوث السوق وحماية المستهلك” والذي عقد في جامعة بغداد تحت شعار “التكامل العلمي والمؤسسي ودوره في حماية المستهلك”.

واكد الحلي مسؤولية حماية المستهلك من الغش والتزوير والحيل التجارية والمالية والصناعية والاقتصادية وغيرها، وحمايته في خدمات وبيانات المستهلك في الانترنت والاتصالات من خلال التعامل بطريقة عادلة وخالية من التمييز ووفق معايير الخدمة الصحيحة الدولية وموجبات سرية المعلومات وخصوصية الاتصالات واليات التسعير للاتصالات والانترنيت، وحقوق الاعتراض والشكاوى.

موصيا بضرورة تثقيف وإرشاد وتوعية المواطن عبر برامج التوجيه والتوعية الصحية والبيئية والغذائية وتعليمه بحقوقه ومسؤولياته، ورفع ثقافته في مجال الاستهلاك وتوعيته المخاطر التي ينبغي تجنبها، ودعم حقوقه من قبل المؤسسات الرقابية التي تفرض اعتماد المعايير الدولية لجودة الإنتاج والسلع والخدمات.

مشددا على ضرورة دعم الدور الإعلامي الايجابي والبناء لتنشيط تحقيق حقوق المستهلك ومراقبة الدعايات والإعلانات التجارية المضللة والهادفة إلى غش المستهلك.

محذرا من خطورة تنامي الفساد الإداري والمالي والقانوني الذي يعرقل دور لجان التفتيش وممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة ومنعهم من القيام بواجباتهم المناطة بهم أو إغراقهم بالتعقيدات الإدارية وممارسة التحايل بعناوين متنوعة منها “القانونية والتعليمات والقرارات” لإفشال مهامهم في حماية المستهلك.

مؤكدا على تحريم الأديان والمذاهب والتشريعات والقوانين للغش والخداع والحيلة والاحتكار وإخفاء العيوب وكل أساليب المكر والخديعة والإيقاع بالضحية (المستهلك) عبر طرق غير مشروعة.

منبها على ان مسؤولية حماية المستهلك تقع على:– عاتق دوائر الدولة المسؤولة عن المراقبة والمتابعة والمساءلة والمحاسبة عن أنواع البضائع الواردة من الخارج أو المنتجة وطنيا وضبط المعابر الحدودية ومنع دخول اي بضاعة مخالفة للمعايير والمواصفات الدولية ،– وعلى دوائر التربية والتعليم والتثقيف والإعلام لتحصين المواطن عن مسببات الإضرار بصحته وحاجاته،– و على المستهلك في اقتناء المفيد ضمن المواصفات المطلوبة، ومتابعة التعليمات والابتعاد عن الأضرار،– وعلى المجتمع للمساعدة في مكافحة الفاسدين والغشاشين من خلال متابعة ومراقبة الدوائر المعنية، – ومسؤولية حماية المستهلك باتخاذ التدابير اللازمة لتكييف المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك لمكافحة القرصنة والتزوير.

ضرورة استثمار الأبحاث العلمية والتطبيقية في الجامعات والمعاهد والمراكز المتخصصة في هذا المجال لتطوير حماية المستهلك وتشخيص الغش والفساد وأنواعه ووضع الحلول العملية لتطوير الحماية اللازمة للمنتج الغذائي والدوائي والصناعي وأنواع السلع ومستخدميها وفق بدائل جديدة ومتطورة وتقنية.

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