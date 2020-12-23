كردستان تقدم طلباً إلى واشنطن بإرسال قوات إلى حدود الإقليم

2020/12/23 | 18:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، الأربعاء، تقديم حكومته طلبا إلى الولايات المتحدة الأميركية بإرسال قوات إلى الحدود بين إقليم كردستان وكردستان سوريا. وقال عادل في مؤتمر صحفي تابعه “النور نيوز”، إن “حكومة إقليم كردستان طلبت رسمياً من أميركا إرسال قوات إلى الحدود بين إقليم كردستان وكردستان سوريا لإظهار حسن …

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