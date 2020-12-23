وزير العمل يبحث مع نظيره الإيراني توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين

2020/12/23 | 18:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الأربعاء، مع نظيره الإيراني محمد شريعت مداري إمكانية التعاون في القضايا الاجتماعية وشؤون العمل بما فيها توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بهذا الخصوص. وذكر المكتب الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الركابي قدم خلال اللقاء الذي جرى عبر …

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