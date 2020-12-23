وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة لكورونا مثيرة للقلق بدرجة كبيرة وسريعة الانتقال

2020/12/23 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

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جددت بريطانيا تحذيراتها من خطر السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن "السلالة الجديدة لفيروس كورونا مثيرة للقلق بدرجة كبيرة وسريعة الانتقال".

وأضاف " حالتا الإصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس كانتا على اتصال بمصابين قدموا من جنوب إفريقيا ، ونطالب جميع من قاموا بزيارة جنوب إفريقيا في الأسبوعين الأخيرين بأن يعزلوا أنفسهم".

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