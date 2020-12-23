أخر تحديث لسعر صرف الدولار أمام الدينار ببغداد وباقي المحافظات

2020/12/23 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق المحلية بعموم محافظات العراق.وسجل سعر الصرف في بغداد 1410.500 دينار مقابل الدولار للبيع و 1400 للشراء ، فيم سجل في صيرفات الكرادة والمنصور والحارثية سعر بيع وصل إلى 1420 و 1400 للشراء.وأكد مصدر مالي إن البنك المركزي يشتري حالياً الدولار بـ 1450 دينار من المصارف من اجل سحب الدولار الموجود في الاسواق واعادة ضخ الدولار بعد تثبيت سعره بـ 1460.وفي محافظات الجنوب كاقة تراوح سعر الصرف ما بين 1430 للبيع و 1410 للشراء.وفي اقليم كردستان ارتفع سعر الصرف قبل الاغلاق إلى 1440 للبيع و 1390 للشراء ، فيما بلغ 1430 للبيع و 1400وبلغ سعر الصرف في الموصل والرمادي 1420 للبيع و 1400 للشراء فيما سجل في صلاح وكركوك 1441 للبيع و 1390 للشراء.

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