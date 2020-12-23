النواب الحاضرون يدعون لان تكون الجلسة الاعتيادية المقبلة مخصصة لمناقشة قرار رفع سعر الدولار / موسع

2020/12/23 | 18:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا النواب الحاضرون ، من الموقعين على طلب عقد الجلسة الطارئة لمناقشة قرار رفع سعر صرف الدولار ، رئاسة البرلمان ، لان تكون الجلسة الاعتيادية الاولى التي يعقدها مجلس النواب مخصصة لهذا الموضوع حصرا ، بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية .وتلت النائبة عن كتلة ائتلاف النصر هدى سجاد ، بيانا مكتوبا باسم الموقعين على طلب عقد الجلسة الطارئة ، قالت فيه " حضرنا اليوم نحن اعضاء مجلس النواب المطالبين بعقد جلسة استثنائية طارئة لمحاسبة ومساءلة محافظ البنك المركزي ووزير المالية بخصوص فساد الاصلاح المالي والنقدي وانهيار اسعار العملة العراقية مقابل العملات الاجنبية ، ما ادى الى الاضرار الكبير بطبقات الشعب ،خاصة الفقيرة منها ،وذوي الدخل المحدود والموظفين ، وكان الامل يحذونا بعقد الجلسة لكن لم يكتمل النصاب القانوني لانعقادها ".واضافت " ندعو رئاسة المجلس لان تكون الجلسة الاعتيادية الاولى التي يعقدها مجلس النواب مخصصة لهذا الموضوع حصرا ، بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية ".وتابعت القول " اننا نحمل هذين الشخصين مسؤولية الاضرار بالشعب العراقي ومستقبل البلاد الاقتصادي"، مبينة ان " هذه السياسات التي تدعم الفساد والفاسدين وتضر بالمواطنين لن تمر دون محاسبة ومساءلة " ./انتهى5

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