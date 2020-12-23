القبض على متهم بترويج العملة النقدية المزيفة في الموصل

2020/12/23 | 18:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ القت قوات الشرطة القبض على متهم بترويج العملة المحلية والاجنبية المزورة في الموصل .وقال مصدر امني :" ان القبض على المتهم تم بالقرب من منطقة حي المالية في الجانب الايسر لمدينة الموصل ، بناء على معلومات استخبارية ".واضاف انه :" ضبطت بحوزة المتهم مبالغ مالية مزيفة بقيمة مائة وستين الف دولار امريكي و خمسين مليون دينار عراقي فئة الخمسين الفا واثنين وعشرين مليونا وخمسمائة الف دينار فئة الخمسة وعشرين الفا ، مع مسدس نوع ( HS ) وعتاد عيار ٩ ملم"./ انتهى

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