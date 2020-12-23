حيوان يباغت عائلة ويخطف انف طفلة في النجف

2020/12/23 | 18:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ التهم جرذ كبير، أنف طفلة صغيرة في احدى المحافظات.وذكرت دائرة صحة النجف الاشرف في بيان، تلقته “عراقي نيوز”، ان “استشارية المركز التخصصي للحروق والجراحة التجميلية في النجف الاشرف استقبلت طفلة ذات ستة اشهر تشكو من عضة كبيرة في منطقة الانف”.ونقلت الدائرة عن والدة الطفلة ان “ابنتها تعرضت الى عضة جرذ كبير في انفها”، مبينة انها “تسكن في منطقة زراعية في الكوفة وبينما كانت تقوم بأعمالها المنزلية تعرضت طفلتها الى عضة الجرذ، وفور وصول الطفلة الى المركز باشر اختصاصيو الجراحة التجميلية وبجهود استثنائية بتقديم كل مايلزم من اسعافات لأصلاح ماخربه الجرذ في وجه الطفلة البريئة وطمأنهم”.واكدت ان […]

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