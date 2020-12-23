2020/12/23 | 18:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أجرى فريق علمي تابع لكلية العلوم في جامعة بابل، مسحاً ميدانياً بعد ظهور مرض "اللشمانيا الجلدي" في المحافظة بعد اختفائه سنوات عدة.

وقال رئيس الفريق ماهر القريشي، اختصاص الطفيليات، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (23 كانون الأول 2020)، إن "المسح الذي استغرق عاما كاملا يعد أول دراسة وبائية لهذا المرض من خلال جمع عيّنات من جميع المستشفيات المنتشرة في المحافظة".

وأكد القريشي، أن "المسح كشف عن ارتفاع الإصابات في المناطق الريفية حيث سجل قضاء الهاشمية أعلى نسبة إصابة بين مناطق المحافظة".

وأضاف، "كما أظهر المسح ارتفاع نسبة الإصابة بين الذكور بنسبة 57.6 % مقارنة بالإناث 42.4 % وأن الإصابة تستهدف الفئة العمرية مابين (6 - 15) سنة وهي الأعلى بنسبة 39 % أمام الفئات العمرية الخمس الأخرى".

ودعا القريشي إلى "تكاتف الجهود لمكافحة هذا الطفيلي لما يحمل من آثار سلبية بعيدة الأمد يتسبب بتشويه البشرة وترك ندبات على الجسم وبالأخص منطقة الوجه".

يذكر أن اللشمانيا من الطفيليات وحيدة الخلية تشمل أكثر من 30 نوعا تتطفل على الفقريات وبالدرجة الأولى على الثديات ونحو 20 منها يمكن أن تصيب الإنسان مسببة طيفا من التظاهرات السريرية من إصابات موضعية، وفقا للوكالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يترك تشوهات على الوجه.. عودة ظهور مرض في محافظة بابل ودعوات لمكافحته) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يترك تشوهات على الوجه.. عودة ظهور مرض في محافظة بابل ودعوات لمكافحته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).