2020/12/23 | 18:54 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاسدي : الجلسة الطارئة للبرلمان لمناقشة ارتفاع الدولار حضرها ٣٠ نائبا فقط (فديو) 7 SKY TV.

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