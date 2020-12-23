روحاني .. صدام حسين وترامب مجنونان وسنهزم ترامب مثلما هزمنا صدام

2020/12/23 | 18:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

قال روحاني في تصريح اليوم الاربعاء ، إن "صدام حسين كان مجنونا وفرض على إيران حربا عسكرية، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مجنون آخر، وفرض على طهران حرباً اقتصادية".

وأضاف روحاني، "سنهزم ترامب في الحرب الاقتصادية، كما هزمنا صدام في الحرب العسكرية"، مشيرا إلى أن "تعليق صدام حسين على حبل...

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