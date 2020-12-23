مداخل طبيعية لعلاج الاكتئاب - مصعب قاسم عزاوي

2020/12/23 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المنتدى الثقافي في لندن.في هذه المحاضرة، سوف نتناول بالنقاش بعض الطرق الطبيعية التي تُعد أساليب يستطيع الجميع اتباعها من أجل تحسين الصحة النفسية الشاملة بوجه عام، وكذلك للمساهمة في علاج أعراض الاكتئاب والحد منها على وجه الخصوص.



كما سنتناول أيضاً بالدراسة بعض الأبحاث التي تتعلق ب ......





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