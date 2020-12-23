العثور على اسلحة متنوعة بعملية دهم وتفتيش شرق الفلوجة 

2020/12/23 | 19:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أفد مصدر أمني، الاربعاء، بالعثور على اسلحة متنوعة بعملية دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت من خلالها العثور على اسلحة متنوعة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية “.

وأضاف، أن “الاسلحة عبارة عن عبوات ناسفة وصواريخ وعتاد واسلحة متنوعة مختلفة”، مبينا ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من العثور على الاسلحة والمتفجرات”.

يذكر ان مناطق شرقي مدينة الفلوجة باتجاه سدة سامراء بصلاح الدين ماتزال تحوي على اسلحة وعتاد من مخلفات داعش الاجرامي مطمورة تحت الأرض.



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