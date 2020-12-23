صحة كردستان تعلن 163 إصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/12/23 | 19:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأربعاء، تسجيل 337 حالة شفاء من فيروس كورونا مقابل 163 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تم تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا، توزعت على: أربيل 37، والسليمانية 37، ودهوك 85، وكرميان 4”. وتابع، “أما …

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