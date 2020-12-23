شرطة اربيل: تسجيل 65 حالة قتل في حدود المحافظة

2020/12/23 | 19:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة اربيل ، تسجيل 65 حالة قتل و32 حالة اطلاق نار واعتقال 183 متهما، خلال العام الجاري في اربيل ومحيطها.

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة اربيل الرائد هوكر عزيز خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia اليوم الاربعاء، انه تم خلال العام 2020 ارتكاب 10 الاف و681 جريمة في حدود اربيل ، تمت احالة 9 الاف و846 متهما للمحكمة.

واضاف عزيز، كما تم خلال العام الجاري اعتقال 4 الاف و301 متهما بناء على الشكاوى المسجلة عليهم، ارتكبوا جرائم الاقتتال والسرقة واطلاق النار وجرائم اخرى.

واشار الى انه تم خلال العام الجاري في حدود اربيل تسجيل 65 جريمة قتل تم حسم ملفات غالبيتها واحالة المتهمين الى المحكمة.

واوضح عزيز، انه تم تسجيل 32 حادث اطلاق نار تم اعتقال 29 مطلقا للنار واحيلوا الى المحكمة ولم يتم اعتقال الاخرين، فضلا عن فرار 183 متهما بعد القيام بجرائمهم الى اربيل وتم اعتقالهم فيما بعد وارسالهم الى مدن عراقية.

واوضح، ان قواتهم ضبطت 98 سيارة ازعجوا المواطنين في الشوارع العامة، فضلا عن اعتقال الف و 105 متسولين وضبط 45 طنا من الادوية منتهية الصلاحية.

PUKmedia خاص

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