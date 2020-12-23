الحشد الشعبي يفتش ٢٥ كم في صحراء كربلاء الغربية

2020/12/23 | 19:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء…

أعلن اللواء ٢٦ في الحشد الشعبي، الأربعاء، تفتيش ٢٥ كم بعمق ٥٠ كيلو في صحراء كربلاء باتجاه محافظة الانبار.

وقال رئيس الأركان في اللواء حيدر الموسوي لوكالة /معلومة/ ان “اللواء ٢٦ في الحشد الشعبي تمكن من تفتيش ٢٥ كم بعمق ٥٠ كم في صحراء كربلاء الغربية باتجاه حدود محافظة الانبار”.

واضاف الموسوي ان “ الحشد الشعبي كان من ضمن القوات الامنية التي انطلقت بعملية واسعة لتفتيش الصحراء والبحث عن الإرهابيين بهدف تأمين الحماية لكربلاء المقدسة”.

يذكر ان عمليات كربلاء اعلنت صباح اليوم عن انطلاق عملية واسعة في الصحراء الغربية لتفتيشها والبحث عن الإرهابيين.



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