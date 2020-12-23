بعد اختفائه لفترة.. مرض جلدي يعاود ظهوره في بابل

2020/12/23 | 19:03 - المصدر: NRT عربية

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قضاء الهاشمية - بابل

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منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد فريق علمي تابع إلى كلية العلوم في جامعة بابل، ظهور مرض "اللشمانيا" الجلدي في المحافظة بعد اختفائه لسنوات عدة، داعيا لمكافحة الطفيلي الذي يتسبب بالمرض لما يحمل من آثار سلبية تتمثل بتشويه البشرة.

وقال رئيس الفريق المختص بالطفيليات، ماهر القريشي، في تصريح له، اليوم (23 كانون الاول 2020)، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "المسح الذي استغرق عاما كاملا يعد أول دراسة وبائية لهذا المرض من خلال جمع عينات من جميع المستشفيات المنتشرة في المحافظة".

وأكد القريشي أن "المسح كشف عن ارتفاع الإصابات في المناطق الريفية حيث سجل قضاء الهاشمية أعلى نسبة إصابة بين مناطق المحافظة".

وأضاف ان "المسح اظهر ارتفاع نسبة الإصابة بين الذكور بنسبة 57.6 % مقارنة بالإناث 42.4 % وأن الإصابة تستهدف الفئة العمرية مابين (6 - 15) سنة وهي الأعلى بنسبة 39 % أمام الفئات العمرية الخمس الأخرى".

ودعا القريشي إلى "تكاتف الجهود لمكافحة هذا الطفيلي لما يحمل من آثار سلبية بعيدة الأمد يتسبب بتشويه البشرة وترك ندبات على الجسم وبالأخص منطقة الوجه".

يذكر أن اللشمانيا من الطفيليات وحيدة الخلية تشمل أكثر من 30 نوعا تتطفل على الفقريات وبالدرجة الأولى على الثديات ونحو 20 منها يمكن أن تصيب الإنسان.

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