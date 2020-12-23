بالصور: “جرذ كبير” يهاجم طفلة عراقية داخل منزل عائلتها ويفترس انفها… شاهد التفاصيل !

2020/12/23 | 19:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت صحة محافظة النجف، الأربعاء، 23 كانون الأول، 2020، عن تعرض طفلة لعضة كبيرة في منطقة الانف، بعد مهاجمة جرذ لها.

وقالت صحة المحافظة في بيان، إن “استشارية المركز التخصصي للحروق والجراحة التجميلية في النجف، استقبلت طفلة ذات ستة اشهر تشكو من عضة كبيرة في منطقة الانف”.

واضاف البيان أن “والدة الطفلة اوضحت أن ابنتها تعرضت الى عضة جرذ كبير في انفها”، مبينة انها “تسكن في منطقة زراعية في الكوفة وبينما كانت تقوم بأعمالها المنزلية تعرضت طفلتها الى عضة الجرذ”.

وتابع :”فور وصول الطفلة الى المركز باشر اخصائو الجراحة التجميلية وبجهود استثنائية بتقديم كل مايلزم من اسعافات لإصلاح ما خربه الجرذ في وجه الطفلة البريئة وطمأنة امها بأنها ستكون على احسن مايرام”.

واشار البيان إلى أن “والدة الطفلة اكدت ان المناطق الزراعية تشكو من كثرة القوارض داعية الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حملات لمكافحتها والحد منها لما تسببه ومن ازعاج ومن امراض “.

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