الاقتصاد النيابية تشحص امراً خطيراً في وزارة الصناعة.. وتكشف تفاصيل

2020/12/23 | 19:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاربعاء، تفاصيل خطيرة عن مايدور في وزارة الصناعة.

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