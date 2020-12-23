المنافذ: الكاظمي وافق على افتتاح مكتب في كردستان لحماية المنتج المحلي

2020/12/23 | 19:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - كرار خليل

أكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عزمها افتتاح مكتب في إقليم كردستان لحماية المنتج المحلي، ومنع دخول أي مواد تؤثر على الفلاحين والصناعيين.

وقال رئيس الهيأة عمر الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيأة بصدد افتتاح مكتب في إقليم كردستان، حيث استحصلت موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والآن الكتاب عرض أمام الإقليم، وبانتظار الرد، من أجل تواجد كوادر هيأة المنافذ الحدودية في إقليم كردستان".

وأضاف، أن "الهدف من هذا التواجد هو حماية المنتج المحلي، ومنع دخول أي مواد تؤثر على الفلاحين والصناعيين، فضلا عن توحيد الروزنامة الزراعية، لمنع دخول أي مواد ممنوعة من الاستيراد في منافذ إقليم كردستان".

وأشار إلى أن "عمل الهيأة مختصر على المنافذ الرسمية الحكومية الاتحادية، أما المعابر والممرات والطرق النيسمية، والمنافذ غير الرسمية التابعة لإقليم كردستان، فهي من مهام قيادة قوات حرس الحدود، وقيادة العمليات المشتركة، وكذلك قسم الرقابة والتحري التابع للهيأة العامة للجمارك، والجهات الأمنية والاقتصادية الأخرى التابعة للأمن الوطني، والجريمة المنظمة".

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