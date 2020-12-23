وفاة مصاب بكورونا على متن رحلة جوية أميركية.. والشركة تبرر الحادثة

2020/12/23 | 19:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب الطبيب الشرعي في ولاية لويزيانا الأميركية إن الفحوصات أثبتت إصابة رجل توفي على متن طائرة متجهة إلى لوس أنجلوس بفيروس كورونا، وأن الفيروس هو المسؤول عن وفاة هذا الرجل.

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